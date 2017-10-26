В США удостоен награды фильм иранского режиссера

2017-10-26 14:17 | www.oxu.az | 4
Снятый иранским режиссером Ясером Талебом фильм «Дети» удостоен премии в США.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на кинофестивале Royal Star картина удостоена номинации «Лучший зарубежный фильм».
В главных ролях снялись Хасан Рустамани, Виктория Левшеникова, Хусейн Мирзагули, Меöрташ Саиди и Пагях Какасолтани.
В фильме рассказывается о переживаниях семьи, начавшей поиски отправленного на учебу за границу своего ребенка, от которого не может получить вестей.
Отметим, что до этого картина удостаивалась премии на проходящем в США кинофестивале Longleaf.