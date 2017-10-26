В стройкомпаниях Азербайджана выявлено более 130 фактов выполнения работ без заключения договора

2017-10-26 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных в строительных компаниях Азербайджана мониторингов было выявлено, что 136 сотрудников работали без заключения договора.

Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведенных Центром мониторинга трудовых отношений Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN).

Как сообщили Trend в четверг в Службе ASAN, с целью урегулирования неофициальных трудовых отношений в строительной сфере центром до сегодняшнего дня были проведены 12 выездных мониторингов, охвативших в целом 38 юридических и физических лиц, включая 12 заказчиков, девять подрядчиков и 17 субподрядчиков.

Из 386 проверенных работников 136 работали без заключения договора. В целом за время проверок было установлено, что 35 процентов работников выполняли работы (услуги) без заключения трудового или гражданского договора.

Информация о выявленных фактах была направлена в министерство труда и социальной защиты населения и Генеральную прокуратуру Азербайджана для принятия соответствующих мер.

Отметим, что согласно статье 162-1 Уголовного кодекса Азербайджана, привлечение значительного числа работников (10 и более) к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления трудового договора (контракта) в юридическую силу в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, наказывается штрафом в размере от семи тысяч до десяти тысяч манатов или лишением свободы на срок до трех лет.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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