Нападающий «Карабаха» вызван на игры с Сенегалом

2017-10-26 17:51 | www.apa.az | 3

Нападающий азербайджанского клуба «Карабах» Дино Ндлову снова вызван в сборную Южноафриканской Республики (ЮАР).

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», 27-летний форвард примет участие в матчах отборочного цикла с Сенегалом.

Так, главный тренер Стюарт Бакстер включил имя Ндлову в список 24 футболистов.

Сборная ЮАР проведёт свои последние матчи в группе D 10-го и 14-го ноября против Сенегала. Эти команды уже встретились один раз в прошлом году и тогда сборная ЮАР победила со счётом 2:1. Но, обосновав это сомнительными решениями главного судьи, ФИФА сочла целесообразным переиграть встречу.

Команды встретятся сперва в ЮАР, а через 4 дня после этого в Сенегале. На данный момент команда Ндлову замыкает турнирную таблицу в группе D, но в случае победы в обоих матчах с 10 очками завоюет путёвку на чемпионат мира в ранге лидера.