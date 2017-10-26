Проведены переговоры между Минобороны Азербайджана и Германии

2017-10-26 17:52 | www.apa.az | 3

26 октября в Баку в рамках «Программы двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германии на 2017 год» состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран.

Как сообщили АПА в Минобороны АР, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере между Азербайджаном и ФРГ. Также была затронута тематика взаимодействия в области военного образования и обучения, проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.