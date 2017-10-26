Жириновский поспорил с Зюгановым о революции

2017-10-26 14:24 | www.oxu.az | 4

Лидеры думских партий - Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) разошлись во мнении на то, стоит ли всенародно праздновать 100-летие Великой Октябрьской революции, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В четверг в нижней палате российского парламента прошли слушания на тему "100-летие революции 1917 года в России: международные проекты". В слушаниях приняли участие вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, Зюганов, Жириновский и другие парламентарии, а также международные эксперты, журналисты и общественники.

По мнению Жириновского, эта дата не может являться поводом для праздника, напротив того - в память о тех событиях следует провести панихиду по жертвам революции.

"Нужно все оценивать в комплексе. Но главное — выработать раз и навсегда отрицательное отношение к насилию. Если мы празднуем годовщину разгрома государства — это не может быть праздником, это, так сказать, должно быть сожаление, должна быть панихида, нужно чтить память всех погибших", - заявил Жириновский в четверг на слушаниях.

Н.О.