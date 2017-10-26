Переговоры ЕС и Азербайджана по новому соглашениию должны завершиться до конца года - еврокомиссар (Версия 2)

2017-10-26 18:38 | www.trend.az | 3

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ТАЛЛИН /Trend/ - Переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном должны завершиться в ближайшие пару месяцев.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан в четверг на круглом столе в рамках проходящего в Таллине четвертого бизнес-форума "Восточного партнерства" на тему "Цифровая экономика: инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ".

“В настоящее время переговоры продолжаются, потребовалось некоторое время, чтобы определить, какие сферы охватит это соглашение. Уверен, что соглашение [по документу] должно быть достигнуто в следующие пару месяцев”, - сказал еврокомиссар.

Отметим, что в ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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