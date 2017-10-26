БГУ будет сотрудничать с турецким Университетом Истиние (ФОТО)

2017-10-26 18:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов встретился с делегацией во главе с советником ректора турецкого Университета Истиние, профессором Гёкселем Ашаном.

Ректор подчеркнул расширение международных связей БГУ и рассказал об успешных проектах, реализованных с десятками университетов Турции.

Профессор Гёксель Ашан рассказал о представляемом им университете, открывшемся в 2015 году. ВУЗ динамично развивается, и готовит высококвалифицированных специалистов, особенно в области медицины и социальных наук.

Выражая свою заинтересованность в сотрудничестве с БГУ, гости выразили уверенность в важности таких вопросов, как проведение совместных научных исследований, обмен преподавателями и студентами, организация конференций и семинаров. По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между двумя университетами.

Отметим, что делегация Университета Истиние побывала в некоторых учебных, научно-исследовательских лабораториях и факультетах БГУ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.