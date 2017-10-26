Президент Азербайджана направил письмо туркменскому коллеге

2017-10-26 18:22 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедову в связи с национальным праздником его страны – Днем независимости.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«От себя и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Туркменистана с национальным праздником - Днем независимости.

Азербайджан и Туркменистан объединяют дружественные и добрососедские отношения. Уверен, что межгосударственные связи, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут служить интересам наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в деятельности, братскому туркменскому народу – благополучия и процветания».