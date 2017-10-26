Хан: «Мы не можем решать конфликты декларациями»

2017-10-26 18:24 | www.apa.az | 3

Страны ЕС согласовали проект итоговой декларации саммита «Восточного партнерства», который пройдет в ноябре в Брюсселе.

Как сообщает АПА, об этом сказал Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, отвечая на вопрос о двойственном подходе к вопросу о территориальной целостности государств, нашедшем отражение в декларации, принятой на прошлогоднем саммите.

По словам Хана, в настоящее время ведутся обсуждения текста декларации с 6 странами-членами «Восточного партнерства».

«Надеюсь, что к середине ноября будет достигнута договоренность, и эта договоренность будет соблюдаться и в ходе самого мероприятия. Потому что в прошлый раз сложилась ситуация, когда саммит был близок к краху. В этот раз мы должны избежать этого. О существующих проблемах известно всем и данная ситуация не претерпела изменений со времени прошлого саммита. Она также не изменилась в период между прошлым и предшествующим ему саммитами. Мы не можем решать такого рода проблемы и конфликты с помощью деклараций. Мой совет заключается в том, что всегда нужно избегать языка противостояния и сфокусироваться на задачах, решение которых принесет конкретные результаты. Это отвечает и фундаментальным интересам людей. Надеюсь, что нам удастся достичь согласия. Каждый должен извлечь урок из прошлого саммита», - сказал он.