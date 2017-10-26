Боянка Костова: Если мне не будут платить, перестану выступать за сборную Азербайджана

2017-10-26 14:28 | www.oxu.az | 4

Тяжелоатлет сборной Азербайджана Боянка Костова рассказала о своем конфликте с Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана и изъявила желание сменить гражданство. 24-летняя спортсменка отстранена на 1 год от международных турниров из-за обнаружения в крови запрещенных препаратов.

«Я еще не знаю, как сложится моя дальнейшая карьера в сборной Азербайджана, - передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az слова Костовой. - Жду решения федерации. Я продолжаю ежедневные тренировки в индивидуальном порядке. Мне перестали платить зарплату, я не получаю ее уже 5 месяцев. Если так будет продолжаться, то я перейду в другую сборную. Для меня нет никакой разницы. Меня хотят видеть в составе многие страны, даже есть конкретные предложения. Но я пока не хочу говорить о них, предпочитаю ждать».

Костова отметила также, что предоставила время Федерации тяжелой атлетики Азербайджана:

«Я буду ждать ответа от азербайджанской стороны до нового года. Если к тому времени мне не выплатят деньги, то я выберу другую сборную. Я не могу продолжать карьеру без зарплаты. Может получиться так, что я вообще завершу ее, не исключаю и такого развития событий. Но я еще не приняла решения. Подожду до нового года, а затем внесу ясность, так как не могу ждать дольше нового года».

Отметим, что в 2015-м году Костова стала чемпионом мира в составе сборной Азербайджана, однако у нее отобрали титул из-за обнаружения в крови допинга.

Э.А.

