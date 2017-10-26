ЕС надеется на компромисс при принятии декларации на предстоящем саммите "Восточного партнерства" - еврокомиссар (версия 2)

2017-10-26 18:48 | www.trend.az | 4

18:45

ТАЛЛИН /Trend/ - Европейский союз надеется на достижение компромисса в ходе принятия декларации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан в четверг в Таллине в ходе круглого стола для СМИ, состоявшегося в рамках четвертого бизнес-форума "Восточного партнерства" на тему "Цифровая экономика: инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ".

Напомнив о последнем саммите «Восточного партнерства» в Риге, еврокомиссар отметил, что каждый должен извлечь урок из прошедшего саммита во избежание каких-то разногласий.

"Советую всегда воздерживаться от конфронтационной риторики насколько это возможно и сосредотачиваться на конкретных результатах, которые отвечают фундаментальным интересам граждан", - добавил Хан.

По его словам, переговоры по декларации ведутся с шестью странами.

"Я надеюсь, что эта декларация может быть заключена к середине ноября", - сказал еврокомиссар.

Далее Хан добавил, что проблемы сохранились со времени проведения последнего и даже предпоследнего саммитов.

"Это хорошо известно. Мы не будем разрешать такого рода конфликты и проблемы с помощью такой декларации", - заключил еврокомиссар.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Элина Мамедова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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