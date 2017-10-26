Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан связывают отношения дружбы и добрососедства

2017-10-26 18:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

Азербайджан и Туркменистан связывают исторически сформировавшиеся отношения дружбы и добрососедства. Убежден, что межгосударственные отношения и взаимовыгодное сотрудничество, построенные на столь прочной основе, и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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