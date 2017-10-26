Видади Зейналов: «Я чувствую вину только перед главой государства, прошу прощения у него»

2017-10-26 18:29 | www.apa.az | 3

В Бакинском апелляционном суде продолжился процесс в связи с апелляционной жалобой обвиняемых по делу «Видади Зейналова» лиц.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева слово было предоставлено Видади Зейналову. Он сказал, что чувствует вину только перед главой государства и просит прощения у него.

«Моя совесть чиста. Если я виновен, судите по закону, а не по чьей-то указке. Если вы вынесете правильный приговор, то это будет справедливо по отношению ко всем подследственным. Какое ко мне имеет отношение мой свояк, что на его имущество наложен арест? Если они мои родственники, то должны остаться на улице? Рано или поздно справедливость восторжествует. У этой страны есть хозяин. Если я виновен, то согласен на самое тяжелое наказание. Я ничего не присваивал. Я не делал никому ничего плохого. Если верить обвинению, то собравшиеся здесь занимались только присвоением. Каждый мерит своим аршином. Какие средства мы присвоили? Я с преданностью выполнял все поручения руководства. Мы выплатили компенсацию, однако нас все-таки наказали».



На заседании выступили Анар Мустафаев и его адвокат Гюльшан Салманова, Джалил Джафаров и его адвокат Сюнбюля Алиева, Намазали Мамедов и его адвокат Кенуль Алиева. Адвокаты попросили оправдать их подзащитных.



Сотрудник Министерства транспорта, связи и высоких технологий Вюгар Бабаев же попросил не удовлетворять апелляционные жалобы. Он заявил, что приговор справедливый.



Процесс продолжится 31 октября.

Напомним, обвиняемые по делу «Видади Зейналова» подали апелляционную жалобу в связи с решением суда.

Отметим, обвиняемые в 2004-2015 годах в составе организованной группы использовали свое служебное положение в корыстных целях, превышали служебные полномочия.

Было установлено, что обвиняемые путем разбоя, оказания психического давления и угрозы арестом и распространением позорящей информации, отняли у 162 пострадавших имущество на сумму 18 миллионов 437 тысячи манатов, в том числе денежные средства в размере 6 миллионов 449 тысяч манатов, ювелирные изделия и недвижимое имущество на сумму 5 миллионов 693 тысячи манатов. Помимо этого, было установлено, что обвиняемые в качестве взяток получили наличные денежные средства на общую сумму 5 миллионов 295 тысяч манатов, а также, злоупотребив должностными полномочиями, присвоили один миллион манатов денежных средств, выделенных из госбюджета для исполнения ими своих служебных обязанностей.

В целях компенсации нанесенного обвиняемым ущерба наложен арест на имущество, принадлежащее Субахиру Гурбанову, Теймуру Гулиеву, Натаван Мирватовой, Физули Алиеву, Зауру Мамедову, Натигу Алиеву и т.д. на общую сумму 21 миллион 528 тысяч манатов. В том числе на недвижимое имущество стоимостью 20 миллионов 971 тысяча манатов, автомобили стоимостью 272 тысячи манатов, ювелирные украшения стоимостью 42 тысячи манатов и наличными – 88 тысяч манатов, 88 тысяч долларов США и 5 тысяч евро.

Обвиняемым было предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям), 178.3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 1813.2, (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2. (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4. (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2. (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1., 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 320.1, 320.2 (подделка официальных документов), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) УК АР. Уголовное дело в их отношении было выделено в отдельное производство.