Суд вынес приговор преступнику-рецидивисту

2017-10-26 14:34 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу ранее судимого Захида Магеррамова 1956 г.р., обвиняемого в нанесении ножевых ранений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был вынесен приговор.

Решением судейской коллегии З.Магеррамов был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Стало известно, что З.Магеррамов был осужден в 2011 году за нанесение ножевых ранений и три года назад был выпущен на свободу раньше срока. В этот раз он ранил ножом Эльмина Нифтиева, другу которого был должен деньги.

E.Ə.

