МИД России обратился к Азербайджану и Армении

2017-10-26 14:38 | www.oxu.az | 4

«Москва приветствует готовность Баку и Еревана активизировать процесс переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя итоги недавней встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве.

«Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения», - заявил М.Захарова.

По ее словам, Москва поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые готовят очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении «для обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации».

М.Захарова выразила сожаление, что положение в зоне конфликта остается «непростым».

«Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок в нерешенном вопросе», - добавила официальный представитель российского МИД.

Н.О.