Йоханнес Хан: «Нужно время, чтобы определить области, которые охватывает соглашение с Азербайджаном»

2017-10-26 18:37 | www.apa.az | 3

Как сообщает командированный в Эстонию корреспондент АПА, об этом во время встречи с представителями медиа в рамках проходящего в Таллине бизнес-форума стран-участниц программы «Восточное партнерство» заявил комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

Он сказал, что для определения областей, которые охватывает соглашение с Азербайджаном, нужно время: «Европейский союз хочет включить в соглашение принцип верховенства закона и вытекающие из него вопросы. В связи с этим существует договоренность. В настоящее время переговоры продолжаются. Уверен, что процесс переговоров будет завершен в течение нескольких месяцев. По итогам переговоров мы определим название документа. Мы понимаем, что название документа само по себе является месседжем».