Российский вертолет упал в море у берегов Норвегии

2017-10-26 18:43 | www.apa.az | 5

Российский вертолет, на котором находились восемь человек, упал в море в 2-3 км от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген.

Как передает АПА со ссылкой на «Газета.ру», об этом сообщают спасательные службы Северной Норвегии в «Twitter».

По предварительным данным, вертолет направлялся из российского поселка Пирамида на Шпицбергене в населенный пункт Баренцбург.

В 15.35 по местному времени вертолет пропал с радаров, в 15.45 подтвердилось, что он упал в море.

Как сообщил глава спасательной службы Северной Норвегии, речь идет о гражданском вертолете Ми-8.

К предполагаемому месту крушения направлен вертолет и судно береговой охраны.