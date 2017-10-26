Российский вертолет упал в море у берегов Норвегии

2017-10-26 18:43 | www.apa.az | 5
Российский вертолет, на котором находились восемь человек, упал в море в 2-3 км от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген.
Как передает АПА со ссылкой на «Газета.ру», об этом сообщают спасательные службы Северной Норвегии в «Twitter».
По предварительным данным, вертолет направлялся из российского поселка Пирамида на Шпицбергене в населенный пункт Баренцбург.
В 15.35 по местному времени вертолет пропал с радаров, в 15.45 подтвердилось, что он упал в море.
Как сообщил глава спасательной службы Северной Норвегии, речь идет о гражданском вертолете Ми-8.
К предполагаемому месту крушения направлен вертолет и судно береговой охраны.