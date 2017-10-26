Unibank продолжает акцию для учителей

2017-10-26 19:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках акции по случаю Международного Дня учителя Unibank выдает кредиты работникам сферы образования без комиссии и с низкой процентной ставкой, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Каждый учитель сможет взять кредит в размере до 15 тысяч манатов сроком до 36 месяцев с 0% комиссией.

Какие льготы получает работник сферы образования, взявший кредит до 28-го октября?

Комиссия наличных кредитов составляет 0%;

2%-ная скидка на годовую процентную ставку по кредиту;

Каждому работнику сферы образования будет выдана бесплатная карта ALBALI PLUS debet.

Какие преимущества получают учителя, взяв кредит в Unibank?

Комиссия за оформление кредита составляет 0%;

Страховка не требуется;

Срок кредита до 36-ти месяцев;

Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манатов;

Поручитель не требуется;

Очень простая процедура оформления кредита;

Для получения кредита можно обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 7 филиалов Unibank: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна), “Нариманов”, “Хырдалан”, “Барда”, “Сумгаит” и “Гянджа” с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и по субботам. А до 15 ноября филиалы “Аджеми” и 19-ый (Бакиханова) будут оказывать услуги каждый день с 09.00 до 20.00.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).

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