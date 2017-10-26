Кямаледдин Гейдаров встретился с министром экономики и финансов Ирана

2017-10-26 19:06 | www.apa.az | 3

26 октября министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с министром экономики и финансов Исламской Республики Иран, сопредседатель Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Месудом Карбасианом.

Как сообщили АПА в МЧС, К. Гейдаров поздравил М. Карабасиана с назначением сопредседателем Госкомиссии и пожелал ему удачи.

Министр сказал, что двусторонние отношения находятся на высоком уровне, а также подчеркнул большую роль визитов и проведенных главами государств встреч для расширения этого сотрудничества. Отметив тесное сотрудничество между двумя странами в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и их последствий, К. Гейдаров выразил уверенность, что взаимодействие в указанной сфере будет продолжено.

В свою очередь министр экономики и финансов Исламской Республики Иран Месуд Карбасиан поблагодарил Азербайджан за оказываемую им во время стихийных бедствий братскую помощь. Иранский министр рассказал о высоком уровне экономического сотрудничества между двумя странами, а также выразил надежду, что эти отношения будут развиваться.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг других вопросов, вызывающих взаимный интерес.