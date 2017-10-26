АФФА не продлила контракт с Робертом Просинечки

2017-10-26 19:38 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялась встреча между президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым и главным тренером национальной команды Азербайджана Робертом Просинечки.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт АФФА, на встрече, в ходе которой были широко обсуждены нынешнее состояние, перспективы азербайджанского футбола, по обоюдному согласию было принято решение расторгнуть контракт.

Руководство АФФА выразило благодарность главному тренеру национальной команды Азербайджана Роберту Просинечки за эффективную деятельность, пожелало ему успехов в будущей карьере. На встрече также присутствовал генсек АФФА Эльхан Мамедов.

Напомним, под руководством Р. Просинечки сборная завершила отборочный этап ЧМ-2018 на пятой позиции с 10 очками.