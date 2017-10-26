Де Мистура намерен созвать восьмой раунд переговоров по Сирии

2017-10-26 19:15 | www.trend.az | 4

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве состоится 28 ноября, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает в четверг РИА Новости.

"Я хочу объявить в Совете Безопасности о своем намерении созвать восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве 28 ноября", - заявил де Мистура, выступая в СБ ООН в среду.

Ранее источник, близкий к ООН, сообщил РИА Новости, что старт очередного раунда переговоров по Сирии в Женеве ориентировочно намечен на 27 ноября.

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