Минэнерго Азербайджана отчиталось о работах в рамках "дорожных карт"

2017-10-26 19:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана начало процесс создания рабочей группы для реализации мероприятий в рамках "Стратегической дорожной карты по развитию нефтегазовой промышленности (включая химическую продукцию)", говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, в министерстве прошло очередное заседание рабочей группы, созданной для реализации плана мероприятий, предусмотренных "Стратегической дорожной картой по развитию коммунальных услуг" и "Стратегической дорожной картой по развитию тяжелой промышленности и машиностроения".

"В ходе заседания были обсуждены работы, проведенные в течение третьего квартала, по 20 мероприятиям, охватывающим четыре стратегические цели и девять приоритетных направлений в рамках "дорожной карты" по развитию коммунальных услуг, и мероприятиям в рамках "дорожной карты" по развитию тяжелой промышленности и машиностроения. Как стало известно, значительная часть восьми мероприятий, запланированных на текущий год в рамках развития коммунальных услуг, практически завершена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс прогнозирования внутренней потребности в электроэнергии и оценки потенциала альтернативной и возобновляемой энергии также подходит к концу.

"Законопроекты "Об электроэнергетике" и "Правила пользования тепловой энергией" подготовлены и направлены на рассмотрение в Кабинет министров. На заседании также было согласовано создание в ноябре рабочей группы по мероприятиям, которые будут реализованы по экспорту в соответствии с приоритетным направлением под названием "Рассмотрение возможности экспорта чистой электроэнергии в краткосрочной перспективе", - сказано в информации.

Отмечается, что в "карте" создание эффективной газораспределительной инфраструктуры является одной из основных стратегических целей. В рамках этой цели завершена подготовка Методики подсчета нанесенного ущерба с целью снижения до минимума всех видов потерь при распределении газа.

"Работы по пункту "Всесторонняя оценка имеющейся сети и подготовка плана развития" завершены, а документ направлен в Кабмин с целью рассмотрения на предмет выделения финансирования. Кроме того, составлен полный список высокогорных населенных пунктов, где газификация является неэффективной с технико-экономической точки зрения. Предложения по обеспечению этих пунктов газом из альтернативных источников представлены соответствующим структурам", - говорится в сообщении.

В министерстве, кроме того, отметили, что в сентябре ведомству также было поручено выполнение "Стратегической дорожной карты по развитию нефтегазовой промышленности (включая химпродукцию)", по которой минэнерго выступает основным исполнителем 12 мероприятий. На текущий год по данной "дорожной карте" запланировано исполнение трех и начало работы еще по двум мероприятиям. В связи с этим министерство начало процесс создания рабочей группы для выполнения задач, вытекающих из документа.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.