Twitter запретил рекламу аккаунтов RT и Sputnik

2017-10-26 20:07 | www.apa.az | 3

Американская соцсеть Twitter запретила рекламу аккаунтов, которыми владеют российские канал RT и агентство Sputnik. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новоси, об этом говорится в заявлении компании.

"Решение основано на работе, которую мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих СМИ в президентские выборы в США в 2016 году", — отмечает соцсеть.

В Twitter подчеркнули, что этот шаг дался компании нелегко, и добавили, что он направлен на защиту пользователей.

При этом RT и Sputnik могут оставаться пользователями соцсети.