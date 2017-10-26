Сын Рональда Рейгана: Трамп опасен для мира

2017-10-26 14:58 | www.oxu.az | 4

Сын экс-президента США Рональда Рейгана - Рон Рейган выразил сомнение в том, что нынешний глава государства Дональд Трамп способен занимать высший пост.

Как передает Oxu.Az, Рейган-младший назвал действующего президента "глубоко травмированным человеком" и сравнил его с "пятном", которое необходимо "свести".

По его мнению, сделать это можно с помощью процедуры импичмента или же применения 25-й поправки к Конституции США.

"Этот человек представляет опасность для всего мира", - указал Рон в эфире MSNBC.

Н.О.