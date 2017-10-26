НАТО нашли у «Талибана» российское топливо

2017-10-26 15:06 | www.oxu.az | 4

«Данные разведки показывают, что Россия поставляет топливо компаниям, которые затем продают его афганской радикальной исламской группировке «Талибан»».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Голос Америки», об этом заявил председатель военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел.

«У меня нет конкретных доказательств поставок оружия русскими «Талибану»», - отметил он, выступая в Вашингтоне. По словам Петра Павла, представители Североатлантического альянса, вероятно, обсудят этот вопрос с Москвой 26 октября на шестом заседании Совета Россия — НАТО.

Н.О.