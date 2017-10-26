Путин и Си Цзиньпин договорились встретиться на саммите АТЭС

2017-10-26 19:27 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре договорились о личной встрече в первой половине ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает в четверг РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Владимировича Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидеры договорились об очередной личной встрече в первой половине ноября на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" во Вьетнаме", - говорится в сообщении.

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