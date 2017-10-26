Беларусь и Россия активизируют сотрудничество в сфере санэпидблагополучия

2017-10-26 19:31 | www.trend.az | 3

Беларусь и Россия активизируют сотрудничество в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, передает Белта со ссылкой на сообщение пресс-службы минздрава по итогам встречи министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко и заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Романова.

Стороны обсудили вопросы реализации соглашения между Минздравом и ФМБА о сотрудничестве в области медико-санитарного обеспечения, осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора и регулирования радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях. Среди приоритетных направлений подготовка кадров в области саннадзора, проведение совместных семинаров и конференций по вопросам радиационной безопасности, взаимодействие делегаций на международном уровне.

Кроме того, министр встретился с руководителем Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья Элизабет Паунович. Наиболее перспективными областями сотрудничества с ВОЗ являются внедрение международных подходов и наилучшей практики в области управления химической безопасностью, обеспечение устойчивого доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии. В этом плане в стране достигнуты успехи, есть готовность продолжать работу в данном направлении, добавили в пресс-службе.

В Минске 26-28 октября проходит международная научно-практическая конференция "Здоровье и окружающая среда", посвященная 90-летию создания Научно-практического центра гигиены. Сегодня центр - мощная многопрофильная организация, имеющая высокий научный потенциал и современную материально-техническую базу. Специалисты изучают различные факторы окружающей среды, дают оценку их влияния на состояние здоровья населения, разрабатывают рекомендации, необходимые для сохранения и укрепления здоровья. Разработанные сотрудниками центра санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методы исследования факторов окружающей среды составляют основу гигиенического нормирования и регламентации в Беларуси. Авторитет высококвалифицированных специалистов, в том числе кандидатов и докторов наук, признан и за пределами республики. Многие из них являются международными экспертами и представляют страну в таких международных организациях, как ВОЗ, МАГАТЭ и др.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.