Биологи обнаружили хищную многоножку, которая питается змеями

2017-10-26 15:16 | www.oxu.az | 3

В ходе наблюдения за змеями биологи обнаружили в Таиланде особый вид плотоядной сколопендры, добычей которой могут стать змеи. Группа биологов нашла хищную сколопендру как раз в момент атаки на откладывающую яйца змею.

Как передает Oxu.Az, учёные сфотографировали сколопендру в тот момент, когда насекомое пустило в тело змеи десятки небольших форципул, выделяющих сильное кислотное соединение, похожее по своим свойствам на змеиный яд.

Наблюдения за охотой гигантских сколопендр на змей могут открыть новую страницу в эволюционной биологии и в перспективе позволят биологам лучше понять природные и эволюционные механизмы.

Н.О.