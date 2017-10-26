Авторам будут платить за исполнение их песен на свадьбах – ВИДЕО

2017-10-26 15:28 | www.oxu.az | 4

Стали известны условия выплаты гонорара композиторам за исполнение их произведений в клубах, кафе, ресторанах и на свадебных церемониях.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в Агентстве по авторским правам.

По информации, недавним решением Кабмина были внесены определенные изменения в принятое в 1997 году решение №38.

Согласно решению, за массовое исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста, вне зависимости от принадлежности и формы собственности во всех клубах, кафе, ресторанах и других общественных местах (за исключением свадебных церемоний), как в исполнении певцов, так и в форме воспроизведения на носителе, за один отчетный месяц в Баку, Сумгайыте и Гяндже будет уплачиваться 60 манатов, а в других городах и районах – 50 манатов.



А.М.

