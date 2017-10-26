Unibank намерен активизировать участие в фондовом рынке Азербайджана

2017-10-26 19:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank подключился к консультационной программе по листингу Бакинской фондовой бирже (БФБ), говорится в сообщении, распространенном в четверг биржей.

Как отмечается, соответствующее соглашение подписали председатель правления БФБ Вюгар Намазов и первый заместитель председателя правления Unibank Асеф Гусейнов.

В рамках соглашенияUnibank воспользуется информацией и консалтинговыми услугами биржи по привлечению инвестиций с помощью инструментов рынков капитала.

Unibank действует в Азербайджане с 2002 года. Банк создан в результате объединения двух частных коммерческих банков Азербайджана - MBANK и PROMTEXBANK. В числе акционеров Unibank Европейский банк реконструкции и развития, немецкая инвестиционная корпорация DEG.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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