К предполагаемому месту крушения российского Ми-8 вышли норвежские спасательные суда

2017-10-26 19:32 | www.trend.az | 3

Российский вертолет, разбившийся у берегов Шпицбергена, был приписан к хелипорту Баренцбурга, передает в четверг агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в международных службах авиационного поиска и спасения.

"Вертолет Ми-8 был приписан к Хелипорту Баренцбурга, также известному как база "Капп Хир", который принадлежит тресту "Арктикуголь", - сказал источник.

Он сообщил, что вода в океане в предполагаемом районе крушения около 0 градусов, идет снег.

Норвежские власти и админисстрация Сюссильмана Свальбарда направили к месту предполагаемого крушения спасательный вертолет и несколько спасательных судов, включая губернаторское судно Polarsyssel, которое находилось в непосредственной близости от места крушения.

О крушении вертолета недалеко от норвежского населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене сообщил ранее норвежский спасательный центр. Он упал в 2-3 км от берега. О пропаже вертолета стало известно в 15:35 по местному времени, его падение подтвердилось в 15:45.

В свою очередь источник в международных службах авиационного поиска и спасения сообщил "Интерфаксу", что российский вертолет, который разбился на Шпицбергене, мог перевозить вахтовиков компании "Арктикуголь". "Вертолет, предварительно, с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, вертолет мог перевозить сотрудников компании "Арктикуголь". "Судьба членов экипажа неизвестна. Спасением занимаются норвежские экстренные службы", - сказал источник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.