Парламент Каталонии обсуждает ответные меры на действия Мадрида

2017-10-26 22:31 | www.apa.az | 4

Депутаты каталонского парламента обсуждают возможные ответные шаги на решение правительства Испании применить 155-ю статью конституции, то есть фактические ввести прямое управление автономным сообществом из Мадрида.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, за час до начала заседания парламента автономного сообщества глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет объявлять о проведении досрочных выборов. Пучдемон в специальном заявлении сказал, что не получил достаточных гарантий от испанских властей для проведения досрочных выборов.

Лидер каталонских социалистов Микель Исета, выступая в региональном парламенте, предостерег каталонские власти от провозглашения независимости в одностороннем порядке и призывал провести выборы.

Лидер центристской фракции "Граждане" в каталонском парламента Инес Арримадас заявила, что партия продолжит настаивать на проведении досрочных выборов.

Лидер фракции "Вместе за да", которая поддерживает провозглашение независимости, Луис Короминас призвал "исполнить мандат", полученный во время референдума 1 октября.

Лидер фракции "Вместе за да", которая поддерживает провозглашение независимости, Луис Короминас призвал "исполнить мандат", полученный во время референдума 1 октября.

Представитель леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль заявила, что применение 155-й статьи "унижение", которое демонстрирует "худшее лицо испанского государства", и призвала провозгласить независимость.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.