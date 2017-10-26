В Хызы обнаружено 71 неразорвавшийся боеприпас

2017-10-26 22:53 | www.apa.az | 4

Распространена информация об операциях по очистке, проводимых Национальным агентством по разминированию территорий (ANAMA) совместно с МЧС и Внутренними войсками МВД Азербайджана в связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части Минобороны в Хызынском районе.

Как сообщили АПА в ANAMA, 26 октября при осмотре территории был обнаружен 71 ед. неразорвавшийся боеприпас и 66 фрагментов разорвавшихся-сгоревших боеприпасов, проверена территория площадью 1 064 650 кв. м. (106.47 га).

В целом, за 54 дней была осмотрена территория площадью 53 900 258 кв.м. (5 390 га), обнаружено 13 413 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 5 662 фрагментов разорвавшихся-сгоревших боеприпасов.

Кроме того, в поселке Гилязи, селах Ситалчай, Ени Яшма и Шурабад Хызынского района среди 8 868 жителей проведены просветительские беседы о минной безопасности.