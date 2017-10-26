Путин поблагодарил российских военных

2017-10-26 15:40 | www.oxu.az | 4

Более 90 процентов территории Сирии уже освобождено от террористов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.

"Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям и отваге удалось в корне переломить ситуацию.

От террористов уже свободно более 90 процентов сирийской территории!", -сказал Путин.

Н.Г.