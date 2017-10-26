Продолжился суд над убийцей матери любовницы

2017-10-26 15:48 | www.oxu.az | 3
Продолжилось судебное заседание над Самиром Гаджиалиевым, обвиняемом в убийстве матери своей любовницы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям выступил гособвинитель.
Прокурор в своем выступлении потребовал для С.Гаджиалиева 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Очередное заседание суда назначено на 2 ноября.
Отметим, что С.Гаджиалиев 27 марта 2017 года убил 47-летнюю Гюльназ Султанову.
У 31-летнего С.Гаджиалиева, проживающего в селе Шималы Хачмазского района, возникла связь с 47-летней матерью его возлюбленной Рейхан Султановой. Они несколько раз вступили в половую связь. Во время очередной встречи Самир, находясь в нетрезвом состоянии, зарубил женщину топором.
В результате оперативных мероприятий сотрудников Отделения полиции Хачмазского района С.Гаджиалиев был задержан.
Он обвиняется по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).