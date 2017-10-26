АФФА не продлила контракт с Робертом Просинечки

2017-10-26 20:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На встрече, на которой всесторонне обсуждались нынешнее состояние и перспективы азербайджанского футбола, была достигнута договоренность о непродлении существующего договора с главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки, сообщили Trend в четверг в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Руководство федерации выразило Роберту Просинечки признательность за плодотворную деятельность на посту главного тренера сборной Азербайджана и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

Во встрече принимал участие генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Отметим, что сборная Азербайджана по футболу под руководством Роберта Просинечки завершила свое выступление в отборочном этапе ЧМ-2018 на пятом месте с десятью очками.

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