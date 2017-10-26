США ввели санкции против руководства КНДР

2017-10-26 20:35 | www.trend.az | 5

США ввели санкции против одного из командований Корейской народной армии КНДР – командования военной безопасности, ряда его руководителей и членов правительства КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов США.

Согласно пресс-релизу минфина, в санкционный список внесены глава командования, его заместитель, министр труда КНДР, директор бюро внешнего строительства, генконсул КНДР в китайском Шэньяне, первый замминистра народной безопасности КНДР.

Помимо командования военной безопасности, под санкции попало и Бюро внешнего строительства.

По данным из открытых источников, командование военной безопасности армии КНДР занимается в том числе вопросами охраны Ким Чен Ына и других руководителей государства во время их визитов в войска, а также следит за деятельностью офицеров и командиров армии, выявляя антипартийные и антигосударственные настроения.

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