Посол: Визит депутатов в Карабах не отражает позицию мексиканского правительства

2017-10-26 15:55 | www.oxu.az | 3

«Поездка мексиканских дипломатов на территории Азербайджана, оккупированные вооруженными силами Армении, не отражает официальной позиции правительства Мексики по отношению к нагорно-карабахскому конфликту».

Об этом посол Мексиканских Соединенных Штатов в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес заявил Oxu.Az.

По словам посла, мексиканское правительство узнало о визите уже после того, как он состоялся.

«Мексика выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, который продолжается вот уже на протяжении длительного времени. Позиция мексиканского правительства по данному вопросу предельно ясна. Мы призываем Армению и Азербайджан к урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ. Правительство Мексики является сторонником решения этого конфликта в рамках международного права, а также выполнения соответствующих резолюций ООН. Данные резолюции предполагают соблюдение перемирия в зоне конфликта, уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и мы являемся сторонниками этого», - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что правительство Мексики взяло под контроль ситуацию с поездкой депутатов.

Напомним, что депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво и Карлос Эрнандес Миро провели в Ханкенди встречу с «председателем парламента» сепаратистского режима Ашотом Гульяном. В поездке их сопровождал вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

МИД АР заявил, что в связи с незаконным визитом указанных лиц на оккупированные вооруженными силами Армении территории Азербайджана проводится расследование. По данному вопросу даны соответствующие инструкции посольству Азербайджана в Мексике.

Н.О.

