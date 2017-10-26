При ударах коалиции в Сирии и Ираке погибли 786 мирных жителей - Пентагон

2017-10-26 21:22 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 786 мирных жителей погибли в Сирии и Ираке в результате авиаударов контртеррористической коалиции во главе с США с момента начала военной операции против группировки "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на распространенное в четверг отчет штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран с 8 августа 2014 года.

"Согласно оценкам штаба операции, по меньшей мере 786 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов, нанесенных силами коалиции с того момента, как началась операция", - подчеркивается в заявлении.

"По еще 519 сообщениям (о предположительных жертвах среди гражданского населения) проводится расследование", - указали представители штаба.

"Всего коалиция нанесла с сентября 2014-го по сентябрь 2017 года 27566 авиаударов, - говорится в документе. - За данный период поступило 1266 сообщений о возможных жертвах среди мирного населения".

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на проведение операции Inherent Resolve составили на конец июня текущего года $14,3 млрд.

Также в отчете сообщается, что освобождено свыше 95 процентов территории Ирака и Сирии, ранее контролировавшейся ИГ. "Коалиционные силы вернули более 95 процентов территории Ирака и Сирии, захваченной ранее ИГ, - говорится в заявлении. - Эти усилия позволили освободить 6,9 млн сирийцев и иракцев".

"Иракские войска, включающие 120 тыс. солдат и офицеров, обученных партнерами по коалиции, продолжают проводить зачистку освобожденных районов от остатков отрядов боевиков и готовятся к крупным наступательным действиям в провинции Анбар и долине реки Евфрат, - отметили представители штаба. - С октября 2016 года по июль 2017 года в боях за освобождение города Мосул погибли 1,2-1,5 тысячи иракских военнослужащих, еще 8 тысяч получили ранения".

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