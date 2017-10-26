Число погибших при пожаре на фабрике в Индонезии приблизилось к 50 – ОБНОВЛЕНО

2017-10-26 16:14 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 46 человек погибли в четверг в результате пожара и последующих за ним взрывов на фабрике фейерверков в городе Тангеранг в Индонезии.

Как передает Oxu.Az, об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Уточненного числа пострадавших пока не приводится. До этого было известно о 27 жертвах и 35 пострадавших.

Как ранее сообщал телеканал CBS, на заводе прогремел взрыв, после которого начался пожар. Позже телеканал уточнил, что сначала все же вспыхнул огонь, который спровоцировал несколько взрывов. По данным CBS, здание, в котором располагается фабрика, частично обрушилось в результате инцидента.

Информация о причинах произошедшего не приводится.

12:48

На фабрике фейерверков в индонезийском городе Тангеранг произошел взрыв, как минимум 27 человек погибли, 35 ранены, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации пожарных служб, взрыв и последовавший за ним пожар полностью уничтожили здание фабрики.

Причины инцидента пока неизвестны.

Н.О.

