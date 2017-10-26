На азербайджанском телеканале прекратили показывать мультфильм для взрослых

2017-10-26 16:20 | www.oxu.az | 3

«Приостановлен показ представленного на одном из частных азербайджанских телеканалов мультфильма с эротическими элементами».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказал заведующий отделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тевеккюль Дадашев.

По его словам, на каналах в основном демонстрируют мультфильмы зарубежного производства:

«В некоторых случаях встречаются также мультфильмы местного производства. Такие мультфильмы в основном можно встретить на телеканалах, финансируемых из госбюджета. Отбором мультфильмов занимаются специалисты детских редакций каналов и на данный момент каких-либо проблем с этим вопросом нет.

Однако раньше существовали некоторые проблемы. Так, в начале года в утреннем эфире телеканала Space были показаны мультфильмы, которые могли отрицательно сказаться на мировоззрении, умственном и духовном развитии детей. В них были некоторые эротические моменты - страстные поцелуи и танцы и пр., что естественно не подходило детям. После вмешательства НСТР показ подобных мультфильмов был приостановлен. Было бы лучше, если бы перед тем, как пускать в эфир анимационные фильмы, телеканалы знакомились бы с их содержанием».

Э.А.

