Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

2017-10-26 22:01 | www.trend.az | 4

Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2017 году на 2 доллара - до 53 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на опубликованное в четверг доклад международной организации, посвященный ценам на биржевые товары.

"На 2017 год понижен прогноз цен на нефть в среднем на 2 доллара, до уровня 53 долларов за баррель, что на 23,8 процентов выше, чем в прошлом году, - говорится в документе - На нефтяном рынке запасы продолжают падать в условиях сильного спроса, ограничений нефтедобычи участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и стабилизации добычи сланцевой нефти в США".

Прогноз цены на нефть в 2018 году также был понижен - на 4 доллара, до 56 долларов за баррель.

"Ожидается, что цены на нефть вырастут до 56 долларов за баррель в 2018 году с 53 долларов в этом году в результате постоянно растущего спроса, согласованного сокращения добычи среди экспортеров нефти и стабилизации добычи сланцевой нефти в США, в то время как рост цен на металлы, как ожидается, остановится в следующем году", - пишут авторы доклада.

По данным специалистов, прогноз цен на нефть "был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с апрельскими оценками и подвергается рискам". "Поставки таких нефтедобывающих стран, как Ливия, Нигерия и Венесуэла могут быть нестабильными, - говорится в отчете. - Члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны могут согласиться и дальше сокращать нефтедобычу, поддерживая давление на рост цен".

Однако Всемирный банк уверен, что если эти страны не смогут прийти к новым договоренностям, а, в свою очередь, добыча сланцевой нефти в США увеличится, то "цены на нефть могут снизиться".

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