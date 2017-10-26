Цена на нефть марки Brent впервые с 26 сентября превысила $59 за баррель

2017-10-26 22:02 | www.trend.az | 3

Цена на нефть марки Brent в четверг впервые с 26 сентября превысила уровень в 59 долларов за баррель на заявлениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о возможном продлении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Согласно данным торгов, по состоянию на 21:43 (GMT+4) стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06 процентов — до 59,06 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71 процент — до 52,55 доллара за баррель.

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