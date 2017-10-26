В 2018 году в госбюджет поступит больше средств от штрафов

2017-10-26 16:27 | www.oxu.az | 4

Поступления от штрафов в бюджет на 2018 год планируются на уровне 12,5 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в проекте государственного и сводного бюджета на 2018 год, представленного президентом Азербайджанской Республики Милли Меджлису.

Отметим, что прогноз по поступлениям от штрафов на 1,5 млн манатов или на 13,6% больше по сравнению с прогнозом для 2017 года. Поступления от продажи акцизных марок прогнозируются на уровне 6,3 млн манатов. Это на 1,3 млн манатов больше по сравнению с прогнозом текущего года.

Л.А.

