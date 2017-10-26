Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Ираке

2017-10-26 22:11 | www.trend.az | 4

Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Ираке, подтвердив приверженность территориальной целостности страны, передает РИА Новости.

"Члены Совета Безопасности выразили беспокойство в связи с ростом напряженности и сообщениях о насилии между федеральными силами Ирака и курдскими отрядами пешмерга", — говорится в согласованном СБ сообщении для СМИ.

"Члены Совета подтвердили уважение суверенитету, территориальной целостности и единству Ирака", — сказал постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, который зачитал заявление в качестве председателя СБ ООН.

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