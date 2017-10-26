PASHA Bank обратился к своим пользователям

2017-10-26 22:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Этой ночью в работе онлайн услуг PASHA Bank будет перерыв на четыре часа. Об этом PASHA Bank предупредил своих пользователей.

В предупреждении говорится, что с целью повышения уровня обслуживания 27 октября с 02:00 до 06:00, предполагается проведение технических работ по усовершенствованию банковских систем.

"В связи с этим, в использовании услуг онлайн банка, включая операции со всеми видами банковских карт и POS-терминалами, могут возникнуть перерывы в указанное выше время. Приносим извинения за временное беспокойство и выражаем благодарность за сотрудничество", - говорится в предупреждении.

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