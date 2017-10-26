Каталония объявит выборы вместо независимости

2017-10-26 16:40 | www.oxu.az | 3
Власти Каталонии могут объявить о проведении досрочных выборов, а не о независимости, как считалось ранее.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета La Vanguardia.
По данным издания, в случае такого решения, выборы будут назначены на 20 декабря. Об этом, утверждает издание, и скажет глава правительства (женералитата) Каталонии Карлес Пучдемон.
Власти Каталонии ранее сообщили, что Пучдемон выступит с официальным заявлением в 13.30 по местному времени. Тема заявления не приведена.
На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить статью 155 конституции.
Таким образом, власти Испании намерены снять у Каталонии статус автономии: правительство (женералитат) отстраняют от должностей, в течение шести месяцев объявляется о проведении досрочных выборов в местный парламент.
Вице-премьер Каталонии Ориол Жункерас заявлял, что испанское руководство не оставляет других вариантов, кроме как защищать права граждан Каталонии.
Н.О.