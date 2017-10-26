Каталония объявит выборы вместо независимости

2017-10-26 16:40 | www.oxu.az | 3

Власти Каталонии могут объявить о проведении досрочных выборов, а не о независимости, как считалось ранее.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, в случае такого решения, выборы будут назначены на 20 декабря. Об этом, утверждает издание, и скажет глава правительства (женералитата) Каталонии Карлес Пучдемон.

Власти Каталонии ранее сообщили, что Пучдемон выступит с официальным заявлением в 13.30 по местному времени. Тема заявления не приведена.

На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить статью 155 конституции.

Таким образом, власти Испании намерены снять у Каталонии статус автономии: правительство (женералитат) отстраняют от должностей, в течение шести месяцев объявляется о проведении досрочных выборов в местный парламент.

Вице-премьер Каталонии Ориол Жункерас заявлял, что испанское руководство не оставляет других вариантов, кроме как защищать права граждан Каталонии.

Н.О.