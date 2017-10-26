В Египте министерства переедут в новую столицу

2017-10-26 16:44 | www.oxu.az | 4

Египетские министерства начнут переезжать в новую строящуюся административную столицу летом 2019 года, заявил руководитель проекта Ахмед Заки Абдин, сообщает Оxu.Az со ссылкой на "Аль-Ахрам".

"Переезд министерств начнется 30 июня 2019 года в соответствии с планом перевода сотрудников, который разрабатывает в настоящее время министерство планирования", - сказал Абдин.

Всего в строительство квартала министерств планируется вложить около 2 миллиардов долларов США, отметил руководитель проекта.

При этом для переезжающих в строящийся город сотрудников будут возведены жилые кварталы, где они смогут на льготных условиях в рассрочку приобрести себе жилье.

Н.Г.