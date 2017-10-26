В Беларуси испытали модернизированную версию РСЗО "Полонез"

2017-10-26 23:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В четверг на территории Гомельской области в рамках стрельбовых испытаний успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО "Полонез", сообщает минобороны Беларуси.

"Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении. Ракеты с большими возможностями поразили назначенные цели и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики по дальности и точности. После проведения модернизации ракетная система позволяет поражать назначенные объекты в радиусе до 300 километров", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что реактивная система залпового огня большой дальности "Полонез" создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам.

"В дальнейшем планируется поступление модернизированной системы залпового огня "Полонез" на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси, что значительно повысит их возможности по решению широкого спектра огневых задач", - говорится в сообщении.

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