В Азербайджане ВВП на душу населения в 2017-2018 годах будет составлять более $4 тыс. - Moody's

2017-10-27 00:18 | www.trend.az | 4

В Азербайджане ВВП на душу населения в 2017-2018 годах будет составлять более четырех тясяч долларов. Об этом сказал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, сообщает агентство "Украинские новости".

Согласно оцениванию Moody's, в России ВВП на душу населения в следующих годах будет выше 10 тыс. долларов, в Казахстане - более 8 тыс. долларов, в Беларуси - более 6 тыс. долларов, в Армении - приблизится к 4 тыс. долларов, в Украине составит чуть больше 2 тыс. долларов.

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